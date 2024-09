"Strade maestre", al via a Orvieto il primo progetto di studio itinerante

Orvieto, 16 settembre 2024 - Studio itinerante, zaino in spalla: è iniziato da Orvieto "Strade maestre", primo anno scolastico in cammino un progetto educativo che porterà una decina tra ragazze e ragazzi delle scuole superiori e alcune guide-insegnanti per nove mesi, da settembre 2024 a giugno 2025, lungo un percorso di oltre mille chilometri attraverso 12 regioni italiane (Umbria, Lazio, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia).

Il team: il gruppo in partenza è formato da otto giovani tra 17 e 18 anni, provenienti da diverse parti d'Italia, una di loro dall'Australia, e da quattro guide-insegnanti Roberta Cortella, Marco Saverio Loperfido, Marcello Paolocci e Roberto Tigani. La "classe" in viaggio è supportata da una squadra composta da altri accompagnatori satelliti, che si uniranno al gruppo in determinati periodi e faranno attività online, per proporre approfondimenti su specifici argomenti e per formarsi sul campo per condurre i prossimi anni scolastici di Strade Maestre e altre esperienze di educazione in cammino. Il primo giorno della scuola in cammino è iniziato davanti alla stazione ferroviaria di Orvieto.

Il progetto è stato illustrato al palazzo del Popolo introdotto dal presidente dell'Associazione italiana via Romea Germanica, Mirko Pacioni, cui sono intervenuti i promotori di Strade Maestre e fondatori della cooperativa CamminaMenti, Roberta Cortella, Niccolò Gori Sassoli, Marco Saverio Loperfido, Marcello Paolocci ed Emilio Ruffolo, il rappresentante del Cai-Club alpino italiano, Filippo Di Donato, il presidente dell'Aigae-Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, Guglielmo Ruggiero e i giovani in partenza. Si cammina per 240 giorni, con due pause per le vacanze di Natale e di Pasqua. Prevista un'alternanza tra giornate on the road e periodi residenziali.