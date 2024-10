Scheggino (Pg), 18 ottobre 2024 - Scheggino entra tra i Borghi più belli d’Italia. La perla della Valnerina dopo anni di tentativi è riuscito a centrare il risultato. A dare notizia dell’avvenuto inserimento del piccolo comune che si specchia sul fiume Nera e che fa del paesaggio, della gastronomia e degli sport estremi il suo biglietto da visita è stato il sindaco Fabio Dottori.

Domani a partire dalle 16 negli spazi del teatro comunale ospiterà la cerimonia di consegna della bandiera. "Questo riconoscimento è una conferma del lavoro svolto fino a oggi ed è uno slancio per il futuro", ha detto il primo cittadino. "Grazie alle risorse del Pnrr e della Regione, ma anche ai lavori pubblici di riqualificazione territoriale, stiamo ampliando l’offerta turistica ed economica del paese, cercando di contrastare lo spopolamento con risposte concrete e immediate. Entrare nella rete dei Borghi più Belli d’Italia ci dà ulteriore entusiasmo per continuare al meglio il nostro lavoro di amministratori comunali".

Scheggino è un luogo rimasto fermo nel tempo. E' costituto da due parti: la zona bassa che arriva fino a una stretta e verdissima valle nella quale sgorga il Nera e il borgo vero e proprio che si trova appollaiato sul costone della montagna, proprio al di sotto di un’antica torre di avvistamento. Grazie ai fondi per la ricostruzione il borgo alto è diventato un meraviglioso albergo diffuso.