Ultimo giorno di scuola, l'addio agli amati prof è da brividi e diventa virale

Perugia, 10 giugno 2023 – Settant’anni di insegnamento in un applauso. La folla di studenti si apre in due e un’ovazione accoglie il passaggio dei “Prof” nel loro ultimo giorno di insegnamento prima della pensione. Un gesto di rispetto, affetto e gratitudine, ripreso con i telefonini e diventato virale, che sta commuovendo il web.

Lungo le scale che separano le aule del glorioso Liceo Mariotti dall’atrio di piazza San Paolo a Perugia gli studenti del Classico perugino si sono dati appuntamento per salutare i loro docenti di Storia e Filosofia, i professori Luigi Bondi e Piergiorgio Sensi, arrivati al suono della campanella di fine anno che per loro coincide anche con l’ultimo dietro ad una cattedra.

I due docenti hanno letteralmente scritto un pezzo di storia di questo Liceo con 70 anni di insegnamento: Bondi lascia con 34 anni di onorato servizio e il collega Sensi con 36. Sono tanti, più di trent’anni a testa di istruzione, alle prese con un mondo in continua e vorticosa evoluzione in cui insegnare è diventato probabilmente uno dei mestieri più complicati al mondo. Un gesto di tale devozione e apprezzamento per l’operato dei due docenti ha rapidamente fatto il giro della rete raccogliendo in poche ore migliaia a migliaia di visualizzazioni e commenti.Un

utente scrive «Potranno dire di avercela fatta, di essere entrati nei cuori dei loro alunni, una soddisfazione immensa» ma anche «Si vede quando un prof fa la differenza» e ancora «Quando la spensieratezza accompagna l’esperienza alla porta e l’esperienza sorride, perché ha seminato bene nel terreno della spensieratezza». Nel video si vedono i due professori che al suono della campanella iniziano a scendere le scale dell’Istituto, gli studenti si mettono tutti in fila lungo i gradini e iniziano ad applaudire, accompagnando così tutta la discesa fino all’atrio.

Fuori c’è il sole caldo dell’ultimo giorno di scuola, dentro le lacrime di commozione dei ragazzi che salutano due istitutori che lasciano la cattedra dopo più di tre decenni di insegnamento.

Sono molti i video che in questi giorni circolano su TikTok che vedono protagonisti gli studenti che salutano i propri insegnanti. Tra i tanti, questo ha colpito la nostra attenzione, una sorta di trend internazionale che diversi giovani utenti stanno mettendo in atto sul social: si tratta di riproporre la scena finale de L’attimo fuggente, con Robin Williams, in cui gli studenti rendono omaggio al loro amato professore citando la poesia di Walt Whitman “Oh capitano! Mio capitano” salendo sui banchi. Qui a Perugia hanno fatto qualcosa di diverso, un’acclamazione in piena regola, da parte di tutto l’Istituto al completo per salutare figure di riferimento non solo per questo anno scolastico, ma di decine di generazioni di studenti umbri.