Rapine e furti in centro. Era il terrore dei negozianti: arrestato

Perugia, 13 settembre 2025 - E' stato il terrore dei negozianti del centro storico, un marocchino di 25 anni, arrestato dai Carabinieri dando esecuzione a due ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Perugia. L'uomo, infatti, da luglio ad agosto, ha messo a segno una serie di colpi, tanto che gli investigatori non hanno esitato a descrivere la situazione come una "preoccupante escalation criminale".

Il malvivente, infatti, a fine luglio ha rubato in una profumeria del centro. Poi quattro giorni dopo ha minacciato con un coltello il titolare di un negozio di ottica da dove è riuscito a rubare diversi occhiali. L'11 agosto è la volta di un esercizio che vende casalinghi: anche qui minacce alla commessa, spintoni ad una cliente e fuga col malloppo. Il 25enne visita anche un negozio di abbigliamento sportivo, ma qui dopo aver rubato alcune felpe viene rincorso con una mazza da baseball e si dilegua per i vicoli dell'acropoli.

Intanto tra i commercianti e rabbia e panico. L'uomo è pericoloso e sembra imprendibile vista la capacità di fuggire veloce come un fulmine. Infine il 25 agosto l'ennesimo raid: è il turno del negozio Smooth in via Oberdan. Scene da film: il malvivente viene bloccato dal commesso, riesce a scappare, un barista di un locale vicino gli fa lo sgambetto, si rialza, il titolare lo blocca, lui tira fuori un coltellino e lo ferisce al braccio. Anche questa volta la fa franca. Tutta la città è in subbuglio. Arrivano i messaggi di solidarietà agli operatori colpiti da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi.

L'arresto: gli inquirenti lavorano sodo. Incrociando le testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri risalgono all'autore dei crimini. Il terrore del centro ora è rinchiuso nel carcere di Capanne.