Rapinatore arrestato: aveva seminato il terrore a Foligno e a Perugia

Perugia, 16 dicembre 2024 - Dopo un'intensa attività di indagine, le forze dell’ordine hanno individuato l’autore di alcune rapine compiute negli ultimi mesi anche a mano armata. Da Perugia a Foligno l'uomo aveva terrorizzato diversi malcapitati. Ora è stato arrestato e dovrà rispondere di "furto, rapina, porto abusivo di arma da fuoco e indebito utilizzo di carta di credito".

Il colpo più recente quello dello scorso novembre, quando armato di pistola il malvivente aveva percosso violentemente il gestore di una tabaccheria, per portargli via dalla cassa 150 euro. Aveva agito in precedenza anche a Foligno, rubando una borsa a una dipendente delle ferrovie dello Stato dopo essere entrato di soppiatto nell'ufficio. In questo caso ha utilizzato la carta di credito della malcapitata. L'ultima rapina a Perugia, che però gli è stata fatale, anche grazie all'uso della videosorveglianza.

Si tratta di uno straniero di 30 anni già responsabile di altri episodi di criminalità. A lui le forze dell’ordine sono arrivate dopo diverse investigazioni svolte tra testimonianze e visionando le immagini registrate. Quando la Polizia si è messa sulle sue tracce è stato trovato in compagnia di un cittadino italiano di 45 anni. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione, estesa poi anche ai rispettivi domicili. Nella casa del 45enne sono stati trovati alcuni involucri di cocaina, per un peso di 20 grammi circa oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.