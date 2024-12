Raffica di rapine a Corciano: donna armata di forbici terrorizza i negozianti

Perugia, 26 dicembre 2024 - Raffica di rapine nei giorni scorsi a Corciano. Il primo ad essere preso di mira un negozio, poi è stata la volta di un centro estetico e successivamente di un forno. I fatti: una donna con volto parzialmente travisato, armata di forbici, ha ordinato alla titolare del negozio di consegnarle i soldi della cassa. Raccolte tutte le informazioni la Polizia si è messa alla ricerca della donna.

Poco dopo, è stato segnalato che nelle vicinanze, era stata consumata un’altra rapina di pochi euro ai danni di un centro estetico ed un successivo tentativo di rapina presso un fornaio della zona, sempre da parte di una donna corrispondente alle descrizioni della persona ricercata.

Raccolti ulteriori dettagli, gli agenti sono risaliti all’identità della rapinatrice, una italiana classe 1974, con a proprio carico numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. La donna è stata rintracciata nel suo appartamento e indagata in stato di libertà per i reati di rapina aggravata e tentata rapina.