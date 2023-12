La getta a terra e tenta di rubarle il cellulare: polizia sulle tracce del rapinatore

Perugia, 18 dicembre 2023 - E' pomeriggio e siamo in via Campo di Marte, la strada che costeggia Fontivegge, zona Stazione. Attimi di terrore per una donna, che mentre camminava è stata strattonata e gettata a terra. E' un uomo, che la coglie alle spalle e tenta di rubarle il cellulare. La donna è caduta ed ha iniziato a gridare. La resistenza opposta dalla vittima ha indotto il malvivente a desistere ed è scappato in direzione del parco della Pescaia, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto la Polizia per le indagini e per soccorrere la donna, affidata al 118. Agenti al lavoro e approfondimenti in corso (coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia) per acquisire gli elementi utili ad identificare l’autore. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni. La zona è notoriamente considerata a rischio, vista anche la vicinanza della Pescaia, il parco spesso teatro di spaccio e oggetto di retate da parte delle Forze dell'ordine.