Pugni, bottigliate e ricatti alla ex compagna: arrestato

Perugia, 7 agosto 2024 - Pugni e bottigliate alla ex, poi la fuga. La donna chiama la Polizia, che provvede ad accompagnarla all'Ospedale. Ne avrà per circa una settimana.

La ragazza racconta che da quando la relazione fra i due si è interrotta, l’uomo, uno straniero di 27 anni, aveva iniziato a tenere una condotta persecutoria, inviandole messaggi intimidatori e minacciandola di diffondere video intimi che la riguardavano. La Volante è riuscita a rintracciare l'aguzzino nei pressi della stazione di Fontivegge. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato arrestato in flagranza differita per i reati di atti persecutori.

Su disposizione del Pubblico Ministero l’uomo è stato trattenuto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.