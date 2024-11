Furto al comitato elettorale di Stefania Proietti: portati via una tv, due pc di ultima generazione e una cassa audio

Perugia, 18 novembre 2024 – Indagini dei carabinieri in corso in quanto nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre è stato compiuto un furto nella sede del comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra, in via Mario Angeloni 43 a Perugia.

Stefania Proietti al voto per le elezioni regionali in Umbria (Foto Crocchioni)

Sono stati portati via in particolare un televisore da 75 pollici, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. Ignoti hanno forzato la porta nel sotterraneo, sono dunque entrati nella sede del comitato elettorale e hanno rubato questi oggetti.

A scoprire il furto avvenuto nella notte è stato lo staff di Stefania Proietti. È stata subito sporta denuncia ai carabinieri intervenuti con il personale della compagnia di Perugia e delle investigazioni scientifiche. I rilievi sono ancora in corso.