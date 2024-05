Elezioni in Umbria: al voto 60 Comuni. Ecco le liste e gli aspiranti sindaco

Perugia, 15 maggio 2024 – Sale l’attesa per le elezioni in Umbria. Nel Cuore Verde d’Italia sono chiamati alle urne l'8 e 9 giugno, per scegliere il primo cittadino, i residenti di 60 Comuni. Si vota in 39 Enti del Perugino e 21 del Ternano e in totale sono 147 i candidati a sindaco, 224 liste e un esercito di aspiranti consiglieri. Con la chiusura delle liste, sono questi i numeri che caratterizzeranno le elezioni comunali 2024 nel cuore verde d’Italia. Adesso la campagna elettorale entra nel vivo, con programmi elettorali, gli eventi e gli incontri con i cittadini.

Si voterà in 7 Comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15mila abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Tra le amministrazioni principali che rinnovano il sindaco ci sono il capoluogo Perugia, dove saranno cinque i candidati a sindaco, ma anche Bastia Umbra, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago e Foligno, oltre a Gubbio. Mentre per la provincia di Terni, tra i comuni più grandi che vanno alle urne c’è Orvieto.

Ecco la lista dei Comuni in cui si vota.

Provincia di Perugia: Bastia Umbra, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montone, Norcia, Paciano, Panicale, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Preci, San Giustino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.

Provincia di Terni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone.