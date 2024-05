Elezioni a Orvieto: dodici liste e 4 candidati per la Rupe. Ecco tutti i nomi

Orvieto , 15 maggio 2024 – Un centrodestra che cerca una complicata riconferma ad Orvieto ed un centrosinistra che appare in buona salute in quasi tutto il resto del comprensorio, perlomeno in una posizione di equivalenza rispetto agli avversari E’ questa l’istantanea del voto amministrativo nell’orvietano che vede alle urne gli elettori di ben nove Comuni. La sfida più attesa è ad Orvieto dove il sindaco uscente Roberta Tardani dovrà confrontarsi con Stefano Biagioli, medico condotto da poco in pensione sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, dalla ex manager Roberta Palazzetti che è civica e con un sostegno trasversale che spazia dall’estrema sinistra fino a vari simpatizzanti di Fratelli d’Italia e i giovani di Nova che candidano lo studente Giordano Conticelli. Tardani ha quattro liste a sostegno come Biagioli, due quelle di Palazzetti e Conticelli.

Ecco tutte le liste e i nomi:

ROBERTA TARDANI

Forza Italia: Cristiano Anselmi, Mattia Calderini, Romina Clementi, Nazzareno Desideri, Evasio Gialletti, Cristina Ivanov, Luigi Laurenti, Giulia Marrocolo, Roberto Meffi, Loretta Menchinelli, Andrea Oreto, Elisa Orticoni, Monica Paci, Piergiorgio Pizzo, Maria Tilli, Fabrizio Trippini.

Fratelli d’Italia: Virginia Casalicchio, Leonardo Casarelli, Francesca Coccia, Cinzia Coscetta, Lorenzo D’Elia, Andrea De Blasio, Marco Fabretti, Sabrina Mandolini, Davide Melone, Luciana Narducci, Silvia Pelliccia, Massimo Perali, Serena Piazzai, Federico Rossi, Stefano Spagnoli, Vieri Venturi.

Lega Orvieto: Gianluca Luciani; Federico Fontanieri, Marco Antonini, Patrizio Cambri, Maria Rosaria Ceccariglia, Emiliano Chioma, Clarissa Collacchi, Antonio Glorioso, Chiara Guazzarotto, Leonardo Latini, Sara Pontesilli, Asia Retini, Antonella Romani, Eva Santi, Lorenzo Turreni, Lorenzo Zumbo.

Lista Civica “Roberta Tardani Sindaco”: Beatrice Biscardi, Beatrice Casasole, Anna Celentano, Alda Coppola, Salvatore Claudio Fisichella, Laura Mecocci, Maria Roberta Menichetti, Daniela Mirabasso, Carlo Moscatelli, Gionni Moscetti, Stefano Olimpieri, Matteo Panzetta, Monica Riccio, Rachele Romanelli, Andrea Scopetti, Emanuele Stollo.

STEFANO BIAGIOLI

Stefano Biagioli per il Bene Comune: Mauro Caiello, Carlotta Tedeschini, Gilberto Borri, Giulia Frizza, Corrado Antonini, Etilia Stella, Claudio Pollini, Silvia Valentini, Danilo Pelliccia, Valentina Baciarello, Andrea Brandoni, Doriana Stella in Materazzo, Emiliano Galati, Lodovica Mattioni, Girolamo detto Enzo Petrini, Maurizio Pistella.

Orvieto al Centro: Mario Morcellini, Emma Scanu, Vittoria Melone, Claudio Fabi, Cristian Passeri, Fabio Bracciantini, Nicola Basili, Serena Femminelli, Flavia Rizzica, Domenica Giuseppe Garofali, Lucio Carmelo Cerrito,Petronela Pantilimon.

Bella Orvieto: Tiziano Rosati, Elisa Montesi, Matteo Galli, Elisa Menichetti, Andrea Schiazzano, Valentina Porcari, Marino Musina, Marina Corradini, Daniele Mezzoprete, Gina Gonzalez Nieto, Alessandro Testa, Giulio de Cristofaro, Riccardo Trequattrini, Giulia Prosperi, Simona Di Lascio, Giulia Fabri.

Partito Democratico: Paolo Maurizio Talanti, Cristina Croce, Leonardo Pimpolari, Giulia Ruina, Federico Giovannini, Valentina Carli, Lorenzo Cortoni, Alice Leonardi, Matteo Rossi, Francesca Bruti, Bernardo (detto Binda) Mattioni, Camilla Ballarin, Filippo Ciolfi, Elisa Auriemma, Genny Belardi, Stephany Uron Castro.

ROBERTA PALAZZETTI

Proposta civica: Rebecca Animobono, Cristina Calcagni, Andrea Caporali, Daniele Di Loreto, Giulia Donato, Andrea Frellicca, Andrea Graziani, Valentina Maiello, Giovanni Mandini, Luciano Neri, Simone Orsini, Patrizia Pelorosso, Alessandro Punzi, Maria Adelaide Ranchino, Samuele Tognarini, Sandro Tonelli.

Città in movimento: Roberto Adami, Danilo Bianchi, Cristiano Castaldi, Chiara Febbraro, Lorena Frustagatti, Elena Lorenzotti, Fairouz Mohammedi, Maria Pappalardo, detta Marella, Fernando Pedichini, Guglielmo Puri, Carlo Tonelli, Daniela Tordi, Nicoletta Zoccolini.

GIORDANO CONTICELLI

Partecipa: Luca Angelozzi (capolista), Valentina Dalmonte, Giulio Bottai, Micaela Marrocco, Marco Corba, Rachele Santori, Andrea Dal Savio, Marta Savoia, Luca Devigili, Silvia Vermicelli, Fabio Graziani, Francesca Vincenti, Lorenzo Marcucci.

“Cambia”: Diletta Riccetti (capolista); Mirco Allegretti, Gilda Angelino, Patrizio Angelozzi, Federica Fantauzzi, Federico Balin, Martina Tomassini, Giacomo Bacchio, Katrin Zernial, Luca Coppola, Luca Del Sole, Luca Fringuello, Alberto Maria Martino