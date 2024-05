Elezioni a Castiglione del Lago: un terzetto per il Comune

Castiglione del Lago, 15 maggio 2024 – Un terzetto per il Comune. A Castiglione del Lago si appresta a scegliere il sindaco nelle elezioni in programma l’8 e il 9 giugno. Il sindaco uscente Matteo Burico è sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra, formata da Progetto Democratico, Tempi NUovi – Popolari Uniti e Dialogo e Azione. A sfidarlo ci saranno Filippo Vecchi per il centrodestra, e Paolo Brancaleoni sostenuto da una lista civica.

Ecco i nomi e le liste:

MATTEO BURICO

Dialogo e Azione: Ermore Alejandro De Leo, Leonardo Di Fuccia, Anna Menicucci, Giacomo Petrucci, Mariem Kahloun, Walter Di Bonito, Martina Di Costanzo,Vanessa Lorenzini, Matteo Terzaroli, Giacomo Mancini, Giorgia Sacconi,

Progetto Democratico: Fabio Duca, Erika Agnelli, Paolo Antinoro, Pino Bistacchi, Claudio Burani, Pierantonio Cian, Gabriele Cianella, Marinella Miscio, Alice Moretti, Sara Nuccioni, Giustina Orientale Caputo, Chiara Pacini, Diego Piattellini, Marco Torello, Sara Torrini, Simone Verlingieri

Tempi Nuovi: Alessio Bacci, Federica Antico, Emanuela Carlini, Carlo Cerbini, Michele Di Benedetto, Michele Fanfano, Michela Filoni, Marisa Giambini, Gianluca Minciotti, Elena Padricelli, Federico Pasqui, Sharon Sarteanesi, Monia Spada.

Burico sindaco: Andrea Sacco, Alessio Fantucci, Gloria Persici, Fabio Nicchiarelli, Maria Laura Sebastianelli, Mauro Botticelli, Linda Possieri, Armando Piscitelli, Massimo Giardiello, Sara Tintilla, Monica Poggiani, Piero Pazzaglia, Maria Luisa Deboli, Eika Ferrari, Claudio Juhasz, Guglielmo Moroni

Partito Democratico: Alessio Meloni, Sara Petruzzi, Antony Simon, Mark Paolini, Beatrice Boscherini, Fabrizio Puggioni, Virginia Della Ciana, Marco Rocchini, Emanuela Chionne, Federica Fierli, Giorgio Fanfano, Barbara Marchesini, Michele Saporito,Irene Diamanti, Giorgio Bianciardi,Cinzia Crocilli o Erocilli, Leonardo Lorenzoni.

PAOLO BRANCALEONI SINDACO

Clarissa Castelletti, Enea Belardinelli, Consuelo Sorace, Daniele Preite, Agnese Biondini, Eleonora Barcaioli, Andrea Tanganelli, Giampiero Perelli, Andrea Stecchi, Renato Mantelli, Camillo Pilla, Gabriele Fella, Laura Brognara, Paola Chiacchella, Antonella Ini, Emilio Taglialatela.

FILIPPO VECCHI

Forza Italia: Pierina Lodovichi, Enzo Belardinelli, Simone Biribò, Monica Ferrari, Annarita Garofalo, Elisa Gelsi, Pietro Giangregorio, Orazio Sesse, Salvatore Luna, Pasquale Marcelli, Marilena Petruccioli, Paolo Topini, Leonardo Vergari.

Lega per Castiglione del Lago: Paolo Terrosi, Lorenzo Nardelli, Domenico Mussari, Filomena Marsia, Gaetano Panico, Giuseppe Petito, Rosa Chillo, Donato Bamonte, Massimo Quinti, Manuela Albertina Lazzerini, Marta Caponeschi, Antonio Cialini, Paulina Avello Cia, Giovanni Mario Paradiso, Simona Lupi.

Crescere dalle radici: Marino Mencarelli, Michele Aliotta, Alessia Brogi, Michelangelo Brozzetti, Veronica Farina, Primo Manuel Magurnò, Giordano Maino, Roberto Menozzi, Antonietta Pala, Gentian Palasku, Gianfranco Pisanu, Gloria Reveruzzi, Silvia Rossi, Giovanni Soro, Tomas Topini.

Fratelli d’Italia: Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti, Saverio Ceccarelli, Cecilia Farina, Dritan Meca, Eleonora Esposito, Federico Torrini, Francesca Tempesta, Fabrizio Patrignani, Viviana Federico, Fabiana Caruso, Luca Cicalini, Monia Marchesino, Maria Grazia Bielli, Stefano Bardelli.