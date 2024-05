Elezioni a Gualdo Tadino, una poltrona (da sindaco) per tre candidati

Gualdo Tadino, 15 maggio 2024 – Tre candidati al via per un posto sulla poltrona da sindaco. Si ricandida l’esponente di centrosinistra Massimiliano Presciutti (Gualdo 2030) che va a caccia del tris. Il sindaco uscente dovrà confrontarsi con l’ex numero due dell’amministrazione comunale, il civico Fabio Pasquarelli (Guado per Fabio Pasquarelli sindaco) e la candidata del centrodestra, Simona Vitali (Rifare Gualdo). Ecco tutte le liste e i nomi:

MASSIMILIANO PRESCIUTTI

Lista «Gualdo 2030»

Elisa Allegrucci, Adriana Bartoccioni, Gabriele Bazzucchi, Alice Betti Sorbelli, Vincenzo Casanova Stua, Jada Commodi, Maria Paola Gramaccia, Flavia Guidubaldi, Giorgio Locchi, Giovanni Marinelli, Giovanni Massaro, Sebastien Mattioli, Roberta Negrini, Marco Parlanti, Simonetta Parlanti detta Simonetta, Michele Pascolini.

FABIO PASQUARELLI

Lista civica «Gualdo»

Lisa Chiavini detta Elisa, Gian Luca Anderlini, Niki Bazzucchi, Alessandro Bossi, Maurizio Bucari, Mirco Capecci, Emanuele Ercoli, Simona Frillici, Juljan Gjeci detto Juli, Vittoria Matarazzi, Simona Pallucca, Doriano Pasquarelli, Monica Pica, Francesca Sabbatini, Piergiorgio Talamelli detto Tasco, Nicola Valentini.

SIMONA VITALI

Lista «Rifare Gualdo»

Fabio Viventi, Alessia Raponi, Cinzia Natalini, Elisa Barberini, Alessandra Bisciaio, Angelo Cardinali, Chiara Casciani, Daniele Fazi, Massimo Fedeli, Gianni Frillici, Filippo Fruttini, Elia Luzzi, Filippo Marini, Fausto Paciotti, Jorida Prendi, Robert Shaini detto Robert.