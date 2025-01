Elezioni comunali Spoleto: sarà ballottaggio tra Sisti e Grifoni

Spoleto (Perugia), 4 ottobre 2021 - Saranno l’agronomo Andrea Sisti e il presidente del City Forum Sergio Grifoni gli sfidanti al ballottaggio del 17 e 18 ottobre per l’elezione del sindaco di Spoleto.

Il testa a testa tra l’esponente del Partito Democratico e del Movimento a 5 Stelle (appoggiato anche dalla liste Civici X, Eleggi Spoleto e Ora Spoleto) e quello di Fratelli d’Italia (sostenuto dalle liste Obiettivo Comune e Alleanza Civica) è iniziato sin dai primi risultati dello scrutinio.

Sisti e Grifoni sono risultati i due più votati, ma ben lontani da quella soglia del 50% necessaria per il passaggio al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti come Spoleto. Più staccato il terzo candidato, Roberto Cintioli, sostenuto da una serie di liste civiche, che alla fine si è attestato intorno al 12%. Maria Elena Bececco, che era sostenuta da Forza Italia, si è attestata intorno all'11%. Adesso altri quindici giorni di campagna elettorale. Il risultato è incerto, interessante sarà vedere come si muoverà l'elettorato.