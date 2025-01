Elezioni comunali a Città di Castello, sarà ballottaggio tra Secondi e Bassini

Città di Castello (Perugia), 4 ottobre 2021 - Saranno Luca Secondi, sostenuto dal partito democratico e da una serie di altre liste e Luciana Bassini, candidato civico sostenuto dal Movimento Cinque Stelle, a contendersi la poltrona di sindaco di Città di Castello. Era una delle sfide più importanti in Umbria e il comune più popoloso, quarantamila abitanti, che andava al voto.

Lo spoglio si è rivelato fin da subito una battaglia tra più attori: Giovanni Andrea Lignani Marchesani, sostenuto da Fratelli d'Italia e Roberto Marinelli, sostenuto dalla Lega, erano i due candidati di centrodestra ma si sono fermati rispettivamente al 21.1% e al 21.6% delle preferenze. Secondi è il più votato in questa prima tornata con il 33,7%.

Se la vedrà appunto con Luciana Bassini, che ha raggiunto il 23,5% delle preferenze. Soloi 295 voti in più per Bassini rispetto a Marinelli. Un testa a testa che alla fine ha premiato Bassini, ex assessore nel comune di Città di Castello alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Protezione Civile e Personale. Si era dimessa a fine agosto, proprio per la sua candidatura.

Adesso il secondo turno: dove andranno i voti di Lignani Marchesani e Marinelli? Saranno due settimane importanti.