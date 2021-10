Firenze, 4 ottobre 2021 - Tante sfide importanti in Toscana in questa tornata delle amministrative 2021. C'è un solo capoluogo di provincia, che è Grosseto. Sono in tutto sette, compresa Grosseto stessa, le città con più di quindicimila abitanti in cui si potrebbe anche andare al ballottaggio.

I risultati comune per comune

A Piazza al Serchio (Lucca) c'era un solo candidato, l'uscente Andrea Carrari (centrosinistra) che è stato riconfermato. Riconferma anche a Roccalbegna (Grosseto) per Massimo Galli. A Civitella in Valdichiana (Arezzo) il nuovo sindaco è Andrea Tavarnesi. Confermato Alessandro Polcri ad Anghiari.

Ampia riconferma a Carmignano (Prato) per Edoardo Prestanti del centrosinistra e conferma anche per Giamila Carli a Santa Luce (Pisa). Sempre in provincia di Pisa Alessandro Giari è stato eletto sindaco a Castellina Marittima.