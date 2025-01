Elezioni comunali Assisi, risultati: Stefania Proietti sindaco al primo turno

Assisi (Perugia), 4 ottobre 2021 - Stefania Proietti confermata per altri cinque anni come sindaco di Assisi: il primo cittadino uscente vince per un soffio, dopo un testa a testa appassionante, e viene riconfermata per pochi decimali al primo turno, superando il fatidico limite del 50%.

Passa con il 50,07% dei voti, davvero una manciata ma alla fine decisivi per il nuovo quinquennio. Ha sperato nel ballottaggio il rappresentante del centrodestra, Marco Cosimetti, che si ferma al 42,6% e che dunque dice addio a un testa a testa al secondo turno. Un successo importante per Proietti: i cittadini l'hanno premiata.

Cinque anni fa riuscì a diventare sindaco soltanto al ballottaggio. Adesso invece passa subito. Proietti era sostenuta da una lista che comprendeva, insieme, Pd e Cinque Stelle. Ingegnere meccanico, si dedica fin da giovane ai temi del cambiamento climatico e degli stili di vita sostenibili. "Voglio continuare a lavorare per una Assisi rinnovata", ha più volte detto durante questa campagna elettorale.