Riccardo Aquilini è il nuovo sindaco di Montecastrilli

Montecastrilli (Terni), 4 settembre 2021. Riccardo Aquilini con la sua lista ‘Civicamente per Montecastrilli’ è il nuovo sindaco. Prende il posto di Fabio Angelucci. Aquilini supera Carlo Mancini con ‘Insieme per Cambiare’ e Benedetta Baiocco con ‘Montecastrilli Domani’. Aquilini conquista 1389 preferenze pari al 49,36 per cento e raggiunge otto seggi consiliari su dodici. Agli sfidanti vanno due seggi consiliari ciascuno. Benedetta Baiocco incassa 737 voti pari al 26,19 per cento; a Carlo Mancini 688 voti pari al 24,45 per cento. Gli elettori sono stati 2928 pari al 72,66 per cento. Ottantacinque le schede nulle e 29 le bianche, nessuna contestata.