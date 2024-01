Perugia, nuovo colpo in profumeria: il secondo furto in cinque giorni

Perugia, 22 gennaio 2023 - Ormai sono quasi rassegnati alla profumeria Douglas di piazza della Repubblica, pieno centro storico, a due passi dal Corpo di guardia della Polizia municipale: a metà mattinata qualcuno è entrato eludendo la sorveglianza e ha arraffato due profumi per poi dileguarsi in un vicolo della zona. Sembrerebbe una cosa da nulla, ma non lo è. Visto che la profumeria era stata visitata meno di tre giorni fa. E anche a fine dicembre erano stati messo a segno altri due furti.

Il personale sembra rassegnato. "Abbiamo assunto anche un vigilantes -dice la gerente - Ma non siamo ancora riusciti a stroncare il fenomeno. Il ladro è velocissimo entra di soppiatto è come un lampo arraffa la prima cosa a portata di mano che trova sugli scaffali e si dilegua". Il fatto, che si aggiunge a quello di giovedì scorso, è stato denunciato alla Polizia, che sta indagando sull'episodio. Ma c'è chi si stringe nelle spalle: "tanto anche se lo prendono, il giorno dopo è fuori e siamo punto e a capo".

La Municipale assicura la sua attenzione. La stessa comandante Nicoletta Caponi racconta che una pattuglia a piedi monitora il centro giorno e notte. La scia di furti di dicembre, che probabilmente non è della stessa matrice, era stata stroncata con successo. Ora bisogna capire chi è il balordo che ha preso di mira la profumeria Douglas.