Perugia, nasce il primo vigneto digitale d'Italia

Montefalco (Perugia), 2 dicembre 2023 - Nell'azienda vitivinicola Arnaldo Caprai di Montefalco, in provincia di Perugia, è in corso di realizzazione il primo vigneto digitale d'Italia. "Abbiamo messo a disposizione con orgoglio a Its Umbria uno dei nostri vigneti, nel quale verranno installati tutta una serie di sensori che raccolgono e trasmettono centinaia di dati. Informazioni di tantissimi generi, che devono poi essere interpretate per seguire lo sviluppo della pianta al meglio al fine di ottenere prodotti di maggiore qualità e minor impatto ambientale, a partire dalla riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e dalla produzione di CO2".

Lo ha spiegato Marco Caprai che guida la storica Cantina, sede didattica dell'Its Umbria con cui è partner da dieci anni "per formare gli agricoltori smart e digitali di domani". Marco Caprai, responsabile della nota cantina umbra Arnaldo Caprai, in occasione del Wired Next Fest, ha illustrato l’evoluzione di una professione antica che permetterà al settore di attrarre sempre più talenti. L’evento si è tenuto a Firenze nella cornice di Palazzo Vecchio. Nell’intervento intitolato “Agritech, nuove generazioni in campo” Caprai ha spiegato: “Ci troviamo di fronte a un momento in cui ci troveremo ad avere un enorme apporto di tecnologie che coinvolgeranno e influenzeranno necessariamente anche il futuro dell’agricoltura. Non solo dovremo prenderne atto, ma dovremo anche innescare questa rivoluzione grazie a figure professionali come gli agronomi digitali, in grado di leggere i dati, interpretarli e dare le giuste indicazioni, saper gestire dei robot e utilizzare questo patrimonio che l’universo digitale metterà a disposizione dell’agricoltura”.

Caprai, componente della Giunta di Confagricoltura e in completa sintonia con la visione dell’organizzazione agricola, ha parlato di passaggio generazionale e della revisione del Pnrr, appena approvata dalla Commissione europea, che prevede il raddoppio delle risorse destinate al settore agroalimentare del nostro Paese. Ha sottolineato l’importanza di investire nella ricerca e nell’innovazione per rendere l’agricoltura sempre più competitiva e sostenibile, valorizzando le tradizioni ma anche le potenzialità delle nuove tecnologie. Un messaggio positivo e stimolante per le nuove generazioni che vogliono intraprendere la sfida dell’agricoltura. “Da dieci anni - ha concluso Caprai - siamo partner dell’Its Umbria, di cui la nostra cantina è anche sede didattica. Con loro ci occupiamo di formare gli agricoltori smart e digitali di domani”.