Perugia, Scoccia chiude la campagna elettorale in centro storico

Perugia, 20 giugno 2024 - È in programma per questa sera 20 giugno in piazza IV Novembre l’evento di chiusura della campagna elettorale di Margherita Scoccia. E ci sarà musica e deejay. L’appuntamento è alle ore 20. «Ora più che mai Perugia è di tutti», dice la candidata sindaco. Ma questa è anche la serata dell’attesa partita degli Azzurri agli Europei contro la Spagna. Per chi vorrà guardarla all’aperto e insieme agli altri, nel centro storico della città è stato anche allestito un maxischermo, proprio per permettere ai tifosi di guardare la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio e tifare Italia tutti insieme.

