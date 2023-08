Paura a Città di Castello: auto si ribalta, ferito il conducente

Città di Castello (Perugia), 6 agosto 2023 - Paura a Città di Castello per un incidente stradale che è avvenuto nella notte. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata, il conducente è rimasto ferito.

Tempestivamente, è intervenuto il servizio di emergenza del 118 che ha provveduto a trasportare l’automobilista ferito all’ospedale Castellano. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, e i carabinieri di Città di Castello per rilievi e accertamenti.

Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti per stabilire le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto.