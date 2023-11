Palo del telefono si schianta su auto di passaggio: non ci sono feriti

Umbertide (Perugia), 28 novembre 2023 - Tragedia sfiorata a Umbertide. A causa del forte vento e del maltempo, un palo del telefono è crollato schiantandosi su un'auto di passaggio.

I caschi rossi al lavoro

È successo nel tardo pomeriggio in località Migianella, una zona periferica e di campagna, poco frequentata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, con l'ausilio di un mezzo speciale per raddrizzare il traliccio. Fortunatamente non ci sono feriti. I caschi rossi hanno provveduto a rimuovere il palo dal tettuccio della macchina, una piccola utilitaria, e a ripristinare il passaggio. Effettuata anche una prima ispezione per accertare se fossero compromesse altre infrastrutture.