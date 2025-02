Narni, la nonna del tiktoker Thomas Rossini derubata al supermercato

Narni (Terni), 27 febbraio 2025 - "Ieri mattina, mentre faceva la spesa in un supermercato di Narni Scalo, nonna Vera è stata vittima di un furto". A denunciare l'episodio, lanciando un appello per mettere in guardia gli anziani, bersaglio facile anche delle truffe online, è il tiktoker Thomas Rossini.

"Mentre mia nonna era assorta tra gli scaffali insieme a nonno Lamberto, qualcuno si è avvicinato a lei, le ha aperto la borsa e le ha rubato il portafoglio - prosegue il nipote influencer. Nel portafoglio c’erano 300 euro in contanti, la tessera sanitaria, quella del nonno e la carta di credito. A quel punto, è stato facile per i ladri prelevare mille euro", spiega Thomas, sottolineando che, come spesso accade, la signora teneva nel borsellino un foglio con i codici segreti.

Il furto è stato immediatamente denunciato alle autorità. Con tutta probabilità si richiederà l'accesso alle telecamere del supermercato. "Per fortuna, non le hanno fatto del male, ma è comunque molto agitata - prosegue Thomas -. Voglio lanciare un appello alle forze dell'ordine e alla banca affinché si attivino per aiutare mia nonna. Le persone anziane vanno protette. Speriamo che questa vicenda si risolva nel miglior modo possibile".