Sorpreso a rubare in un’abitazione. Arrestato un ragazzo di 14 anni

Quando l’hanno bloccato i Carabinieri era in possesso di arnesi da scasso, monili e denaro contante per un valore di circa 2000 euro. Si tratta di un ragazzo di 14 anni arrestato in flagranza di reato dai militari della Stazione di Bastia Umbra in quanto ritenuto responsabile di furto in abitazione. Tutto è partito dalla segnalazione che la proprietaria di un appartamento ha fatto contattando il Numero Unico di Emergenza - NUE – 112: aveva sentito dei rumori in casa, si era spaventata e per questo aveva avvisato i Carabinieri di quello che stava succedendo. I militari hanno quindi prontamente inviato sul posto una pattuglia della locale Stazione, che è riuscita ad intercettare il giovane mentre cercava di fuggire dall’abitazione. Una volta fermato, il minore ha detto di non possedere documenti e ha fornito false generalità, affermando di avere solo 13 anni, verosimilmente nella speranza di farla franca poiché non imputabile. I Carabinieri, insospettiti dalla sua versione e considerato che il nome fornito non risultava censito, dopo ulteriori approfondimenti hanno accertato le vere generalità del ragazzo e soprattutto il fatto che lo stesso avesse già compiuto 14 anni. E’stato pertanto condotto in caserma per il fotosegnalamento, dove gli uomini dell’Arma hanno anche scoperto che il giovane, controllato altre volte, aveva sempre fornito indicazioni differenti circa la propria identità. Così, al termine delle formalità è stato condotto, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia, presso l’Istituto di Firenze.