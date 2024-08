Lascia il cane in macchina sotto il sole. Turista denunciata: "Me ne ero dimenticata"

Città della Pieve (Perugia), 14 agosto 2024 - Lei era in giro per Città della Pieve, tra i borghi più belli del Trasimeno (buen retiro, tra l'altro, dell'ex premier Mario Draghi), mentre il cane era rimasto chiuso in auto. Col sole battente di questi giorni la povera bestiola rischiava di morire, se non fossero arrivati i carabinieri pronti a rompere il finestrino della macchina per farlo uscire. Non c'è stato bisogno perché la donna, una turista di 60 anni, è arrivata prima che i militari procedessero con l'operazione.

Ad accorgersi dell'accaduto, alcuni giovani contradaioli mentre si stavano allenando per il corteo dell’imminente edizione del Palio dei Terzieri. I ragazzi hanno riferito ai carabinieri di avere sentito il cane abbaiare ripetutamente. Pertanto si sono messi a cercare la proprietaria, ma resisi conto che l'animale era sempre più in sofferenza a causa delle elevate temperature, hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere l’intervento dell'Arma. Nel frattempo la donna è tornata. La sua versione? "Mi ero completamente dimenticata del cagnolino". Così è stata denunciata per il reato di maltrattamento di animali.