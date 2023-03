Incidente sul lavoro: operaio perde un piede

Terni, 31 marzo 2023 - Ancora un incidente sul lavoro a Terni. Un operaio delle Acciaierie oggi è rimasto vittima di un grave infortunio. Da quanto si apprendere un addetto di una ditta esterna impegnata in manutenzioni all’interno del parco Bramme del sito siderurgico di viale Brin è rimasto schiacciato col piede nei rulli di un macchinario.

I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i sanitari del 118. Stabilizzato sul posto, l’uomo, 51 anni, è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Terni, dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Purtroppo i medici hanno proceduto all’amputazione del piede per le gravi lesioni riportate all’arto inferiore.

Si indaga sulle cause: nel reparto in cui si è verificato l’incidente anche l’amministratore delegato di Acciai Speciali Terni, Dimitri Menecali. Con lui i delegati e responsabili della sicurezza per un sopralluogo volto a verificare le cause di quanto accaduto.