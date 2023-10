Gualdo Tadino, auto a fuoco. Paura nella notte

Firenze, 18 ottobre 2023 - Momenti di paura si sono vissuti questa notte per un incendio a Gualdo Tadino. Un'auto ha preso fuoco, per cause che sono ancora in corso di accertamento, nella tarda serata di martedì 17 ottobre. È successo in via Giacomo Matteotti.

L'auto era completamente avvolta dalle fiamme. Allertati i soccorsi, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Gaifana che hanno provveduto a domare le fiamme e a spegnere l'incendio. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e non si registrano feriti. Ora sono in corso le indagine le risalire alle cause esatte che sarebbero all'origine del rogo.

