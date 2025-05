Giornalismo umbro in lutto, se ne è andato Riccardo Regi

Perugia, 15 maggio 2025 – Se n'è andato la scorsa notte Riccardo Regi, dopo la malattia, lunga e tremenda. Giornalista di rango, ma anche sportivo, esperto di musica - tante le foto sul profilo Facebook, che lo ritraggono con la sua chitarra acustica a doppio manico - Riccardo aveva 65 anni, è stato il pilastro del Corriere dell'Umbria e per 18 anni vice direttore di tutte le testate del gruppo.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria è in lutto per il collega e lo ricorda con affetto e stima. "Riccardo è stato uno dei protagonisti di primo piano dell'informazione, regionale e nazionale - scrive l'Ordine - Dopo la pensione, negli ultimi anni dirigeva il sito Vivo Umbria con impegno e passione. Gli stessi valori che ha ampiamente profuso anche come consigliere dell'Ordine dove ha dato un importante contributo nel corso del precedente mandato, spendendosi molto pure nel rapporto propositivo, etico e divulgativo con i ragazzi delle scuole del territorio. Grande appassionato di musica è stato protagonista con il gruppo L'Estate di San Martino di eventi e concerti in Italia e all'estero. L'Ordine dei giornalisti ricorda il grande professionista dell'informazione ma anche l'uomo, il padre, il marito e l'amico sempre presente e disponibile al confronto schietto e sincero".

Cordoglio e messaggi d'affetto per la famiglia anche dalla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e dalla Giunta comunale. "Figura di primo piano del giornalismo umbro, punto di riferimento autorevole e appassionato dell’informazione, della cultura e della cittadinanza attiva. Nel corso della sua lunga carriera Riccardo Regi - ricorda la sindaca - ha raccontato il nostro territorio con rigore, sensibilità e una straordinaria capacità di cogliere il senso profondo degli eventi, valorizzando le voci e le storie della nostra comunità".

Ricordano la professionalità di Riccardo Regi e si stringono alla famiglia anche la governatrice dell'Umbria Stefania Proietti, il senatore Walter Verini e l'Associazione stampa Umbria. Il funerale nella chiesa di San Donato, a Elce, sabato alle 10. Riccardo lascia la moglie Sabrina Busiri Vici, anche lei giornalista, e i figli Emanuele e Livia.