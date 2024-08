Evasa dal carcere di Capanne: ladra e falsaria arrestata dopo due anni in Spagna

Perugia, 13 agosto 2024 - Dopo due anni di latitanza, è stata arrestata in Spagna una detenuta evasa dal carcere perugino di Capanne. La donna, condannata in via definitiva a circa 16 anni di reclusione, aveva fatto perdere le sue tracce quando aveva potuto lasciare la casa circondariale per usufruire di un permesso premio che il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Perugia le aveva concesso. All'inizio del 2023, in base alle indagini svolte, la donna era ancora in Italia ma poi si era spostata in Spagna, dove aveva raggiunto un parente.

Dall'inizio del 2024 pendeva su di lei un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Grazie all'attività di indagine dell'aliquota di polizia giudiziaria della polizia penitenziaria di Capanne, la donna è stata individuata e arrestata in Spagna. Ora, estradata, si trova nel carcere di Rebibbia: deve scontare 8 anni, 8 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre a 10 mesi di arresto per furto, furto aggravato, falsificazione di monete e carte di credito.