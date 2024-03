Eurochocolate compie 30 anni, torna in centro e sposta le date a novembre. Tutte le novità

Perugia, 1 marzo 2024 - Dal 15 al 24 novembre Eurochocolate torna di nuovo in centro e sposta la data più avanti. La kermesse del cioccolato, dopo la parentesi indoor all'Umbriafiere, si prepara a festeggiare i trent'anni, dove tutto ha avuto inizio: lassù nell'acropoli, tra corso Vannucci e le piazze più belle della città vecchia.

L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa alla Biblioteca degli Arconi di Perugia alla quale, insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, hanno preso parte la governatrice dell'Umbria Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi, il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni e l'assessore all'urbanistica Margherita Scoccia.

"Abbiamo raccolto - dichiara Guarducci - le sollecitazioni di tanti soggetti che in questi ultimi anni ci hanno chiesto di tornare nel centro di Perugia. Sollecitazioni che in primis sono venute dal pubblico, ma anche dagli operatori e sponsor di Eurochocolate. Il superamento della difficile crisi post Covid e la recente esperienza di Avellino ci hanno convinto ad accogliere positivamente questi inviti e a tornare tra le mura della nostra splendida città. Lo abbiamo fatto convintamente, insieme alle istituzioni locali, lanciando un’importante sfida: spostare le tradizionali date di programmazione dell'evento da un confortevole ottobre a un sorprendente novembre. Le ragioni di questo nuovo orientamento riguardo le date si basano anche sulla necessità di aver dovuto individuare un periodo più favorevole per i consumi del cioccolato. Infatti, i progressivi cambiamenti climatici, hanno fatto sì che ottobre sia diventato un mese con temperature abbastanza elevate e non adatte per lo svolgimento di un evento a tema cioccolato all'aperto".

"Faremo comunque tesoro - aggiunge Flavia Ruffinelli, executive manager di Eurochocolate - delle positive esperienze maturate in questi anni a Umbria Fiere e, in particolare, non rinunceremo a consolidare e far crescere quei contenitori che hanno continuato a garantire il successo di Eurochocolate. Uno su tutti Eurochocolate World che ha dato al nostro evento anche una notevole visibilità a livello internazionale".

Altra novità: l'assessore Scoccia ha dato notizia della recentissima approvazione, da parte della Commissione di Valutazione del Comune di Perugia, del Progetto Esecutivo della Città del Cioccolato presentato da Destinazione Cioccolato Srl S.B. Il tema a scuola: le maestre di una scuola di Novara hanno assegnato agli alunni di quinta una tema su Eurochocolate, come esperienza formativa.