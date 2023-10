Il futuro di Eurochocolate. Trent’anni da festeggiare. Obiettivo: tornare a Perugia

Sarà un trentennale dolcissimo e tutto da festeggiare, con uno slogan che già promette infinite variazioni creative e che nel 2024 porterà Eurochocolate "sulla bocca di tutti". Ma per la kermesse del cioccolato si apre la partita più importante da giocare dopo il successo dell’edizione 2023: e cioè la scelta della sede che dal 18 al 27 ottobre prossimi ospiterà l’edizione dei 30 anni di Eurochocolate.

L’argomento ha tenuto banco nell’incontro che Eugenio Guarducci ha organizzato ieri al Sonora Club, dove ha tracciato il consuntivo dell’edizione appena conclusa all’Umbriafiere di Bastia ("abbiamo colto nel segno conquistando golosi di tutte le età") e annunciato le date e l’immagine ufficiale – la bocca – per il 2024. Per l’importanza dell’anniversario, è inevitabile pensare al ritorno di Eurochocolate a Perugia, dove è nata nel 1994, nella “Città del Cioccolato“ che sta nascendo al Mercato Coperto. Ma per la scelta definitiva bisogna aspettare. "Avverrà – dice Guarducci – a seguito del doveroso confronto con le istituzioni locali e terrà anche conto dei nuovi scenari che, in autunno, potranno presentarsi a seguito della possibile coincidente apertura di nuove destinazioni permanenti a tema nel centro storico di Perugia". Il patron ammette che "l’apertura in tempo utile della Città del Cioccolato al Mercato Coperto è una delle variabili in gioco, che condizionerà la scelta. Ma si saprà solo ad anno nuovo". Tutto dipende dal momento in cui sarà firmata la convenzione tra il Comune e la società “Destinazione Cioccolato“ che avrà 10 mesi di tempo per realizzare il progetto. E in alternativa? "Valuteremo con le istituzioni locali – insiste Guarducci – che nel 2021 ci hanno accompagnato in una scelta difficile e hanno continuato a starci vicino. Servirà il confronto e il dialogo con tutti, oltre a valutazioni di carattere economico e altre relative alla mole di impegni previsti nel 2024".

Intanto è confermata l’edizione primaverile, dal 15 al 24 marzo al Frontone. E sono in arrivo i golosi prodotti legati al nuovo claim, la bocca. E qui la fantasia di Guarducci si scatena. "Avremo bocche colorate ma anche bocca storta, bocca cucita, in bocca al lupo, acqua in bocca e acquolina. E’ una forma molto iconica che stranamente nel cioccolato non ha mai avuto l’approfondimento che Costruttori di dolcezze farà nel 2024".

Sofia Coletti