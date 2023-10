Uno scoppio e poi l’incendio dell’appartamento, paura a Terni

Terni, 15 ottobre 2023 – Paura a Terni in via Tre Venezie dove è divampato un incendio in un appartamento a seguito di un’esplosione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del comando di Terni (con autopompa e autoscale). L'appartamento interessato è al secondo e ultimo piano di un edificio composto da cinque appartamenti che al momento dell’incendio risultava vuoto.

Lo scoppio, dalle prime informazioni, sembra si sia verificato nel bagno e ha provocato il crollo di un fondello. L'appartamento interessato risulta inagibile, mentre per verificare gli altri sta arrivando sul posto il funzionario che coordinerà anche le indagini per capire l'origine del sinistro. Non vi sono feriti. Sul posto anche personale del 118.

Dopo le verifiche è stato dichiarato inagibile il solo appartamento interessato dall’incendio. Ancora da chiarire le cause.