Emergenza casa, gli universitari dormono in macchina: "Regione bocciata"

Perugia, 25 settembre 2023 - Alloggi ancora insufficienti e quelli del mercato privato con affitti alle stelle. Nonostante la Regione Umbria e l'Adisu (Agenzia diritto allo studio universitario)abbiano messo sul piatto un altro centinaio di posti letto e a breve ne arriveranno altri 70 all'Ottagono, non si placa l'ira degli universitari. Così l'Udu (che raggruppa gli studenti universitari della sinistra) stamattina ha organizzato un nuovo sit-in davanti alla sede della Regione, mentre una ventina di studenti domenica notte ha dormito in macchina sempre in piazza Italia, in segno di protesta, per denunciare l’inadeguatezza della Regione nel far fronte alla grave crisi abitativa che sta colpendo la città, oltre alla mancanza di volontà nel rinnovare il Pass Tpl.

"I posti letto non basteranno e a farne le spese saranno ancora una volta le matricole. In un anno in cui si sarebbe potuto provvedere a trovare nuovi stabili da adibire a residenze universitarie, ciò che è stato fatto dalla Regione è stato insufficiente. L'Udu - dice il coordinatore Nicholas Radicchi - ha continuamente denunciato alle istituzioni la gravità della situazione, lo abbiamo fatto a giugno con una nota in commissione ADiSU e in piazza di fronte al Consiglio regionale, ma non sono stati fatti tutti quegli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare il ripetersi della crisi. Gli alloggi sono insufficienti, i prezzi degli affitti alle stelle e il mercato privato ancora non è stato regolamentato da parte del Comune di Perugia, che non ha preso una posizione. Il diritto allo studio in Umbria sta venendo attaccato su tutti i fronti."

In serata usciranno le graduatorie degli aventi diritto agli alloggi Adisu. Secondo Udu resteranno fuori più di 300 aventi diritto. Domani pomeriggio manifestazione sotto palazzo Cesaroni.