Diritto allo studio: prosegue la protesta in tenda

Firenze, 12 maggio 2023 – Prosegue anche oggi la protesta degli studenti contro il caro affitti. L'Unione degli universitari (Udu) si dice «insoddisfatta» dalle misure del governo. Sui 660 milioni sbloccati ieri da palazzo Chigi, gli universitari spiegano che «sono le solite risorse del Pnrr presenti nel piano fin dalla prima versione del 2020. Semplicemente, la Commissione Europea ha dato un via libera».

«Permangono - spiega Simone Agutoli, responsabile della questione abitativa per l'Udu - esattamente tutte le criticità che avevamo denunciato: i fondi andranno esclusivamente a soggetti privati, i quali dovranno garantire soltanto uno sconto del 15% rispetto al canone di mercato. Il diritto allo studio passa così in secondo piano». Per questa ragione le mobilitazioni non si fermano.

«Oggi - prosegue Agutoli - le tende restano in piedi in almeno nove città. A breve presenteremo un dossier sul Pnrr e un nostro contro-Pnrr, in contrapposizione a quello portato avanti ostinatamente dal Governo».

La protesta prosegue a Firenze, al Polo di Novoli ed in piazza Brunelleschi, a Bologna in via Zamboni e, ancora, a Milano, Pavia, Verona, Padova, Venezia, Modena e Roma.

Le tende sono state smontate invece a Torino, Cagliari e Perugia, mentre verranno montate lunedì a Trento.