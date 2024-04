Droga di vario tipo e un machete nello zaino: arrestato un giovane di 22 anni

Perugia, 16 aprile 2024 - Droga e un machete: è quanto aveva nello zaino un 22enne, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Il giovane, un albanese su cui gravavano già numerosi precedenti, è stato notato da un ragazzo all'interno della sua proprietà con fare sospetto. Temendo che l'uomo fosse un ladro, il residente ha chiesto l’intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo che, fin da subito, ha mostrato insofferenza al controllo. Sottoposto a perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso – all’interno di uno zaino - di un machete di 50 centimetri, due stecche di stupefacente tipo hashish dal peso di 126 grammi, 6 pastiglie di stupefacente tipo oppiaceo, due involucri in cellophane termosaldato contenente cocaina, 7 involucri di carta contenenti 6 grammi di ketamina e 250 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso, inoltre, di rinvenire un tirapugni in metallo del quale il balordo non è stato in grado di motivare il possesso.