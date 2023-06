Da Borg, passando per Rafa e Federer: a Perugia c'è il museo della Racchetta

Perugia, 10 giugno 2023 - E' visitabile fino al 12 il Museo della racchetta, allestito all'ex Borsa Merci di via Mazzini. La collezione ideata da Paolo Bertolino ripercorre 145 anni di storia del tennis e torna in viaggio per la prima volta dopo le Nitto ATP Finals 2021. Arriva a Perugia in occasione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup.

"Sono entrato nel mondo del tennis molti anni fa come incordatore - ricorda Bertolino -, e un giorno da una foto di Björn Borg che eseguiva un colpo ho avuto l’idea di cominciare a raccogliere questi cimeli. Per me è sempre una grande emozione scegliere quali racchette portare, viaggiare verso tante località per portarle alla gente e preparare la mostra. Questo museo è accompagnato da una parte grafica dove si ripercorre la storia del tennis e l’evoluzione delle racchette stesse”.

La visita al Museo della Racchetta è stata un’occasione per fare un tuffo nel passato anche per l’ex numero 21 ATP Francesco Cancellotti. Il direttore del Challenger 125 che da domani si giocherà nel capoluogo umbro, si è detto emozionato una volta aver superato d’ingresso del museo e ha deciso di arricchire la vasta collezione con tre racchette utilizzate durante il suo periodo di attività. “Visitare questo museo è stata un’attività davvero interessante – ha commentato il perugino –. Passeggiando tra i cimeli ho avuto modo di riconoscere tante racchette dei miei avversari, come quella di Jimmy Connors, mio avversario negli ottavi di finale del Roland Garros nel 1985. È un’esposizione molto curata, tutti gli oggetti sono accompagnati dalle date e dai dettagli, anche per questo è un’esperienza unica”.

Tra i doni di Cancellotti al museo figura la Dunlop con la quale ha mosso i suoi primi passi tennistici al Tennis Club Perugia e vinto i primi Campionati Italiani, nonché una Donnay, racchetta utilizzata nel periodo più brillante della sua carriera: “Sono contento di aver partecipato all’arricchimento della mostra. Si tratta di racchette che hanno un significato molto speciale per me e ci tenevo a donarle per aggiungere un mio piccolo pezzo di storia ad una collezione che ripercorre moltissimi anni di grande tennis”.

Orari: Il Museo è aperto gratuitamente al pubblico oggi fino alle 20, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e lunedì dalle 10 alle 15.