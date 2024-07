Wonderlast Music Festival da urlo: registrate ottomila presenze

GUBBIO – Si prospettava una terza edizione del Wonderlast Music Festival da urlo, e le aspettative sono state ampiamente rispettate. Registrate ben 8000 presenze totali nella due giorni di musica e spettacolo che Gubbio ha ospitato presso la Wonderlast Arena. Tante novità tra cui i vari allestimenti scenografici super apprezzati dai presenti: la Wonderlast Forest (l’area relax del festival adatta per un aperitivo ed un tagliere per prendersi un secondo di pausa) che è stata migliorata e riproposta o la scenografia “hollywoodiana” con la scritta WMF24 che è stata una delle più apprezzate e fotografate. Area Merch, Magic Mirror per scattarsi una foto brandizzata come ricordo delle 2 giornate e tante altre aree allestite oltre le immancabili aree food & drink che hanno soddisfatto tutte le esigenze dei clienti. Tra gli artisti che hanno calcato il palco, i più apprezzati sono stati Tony Effe, Il Tre e Il Pagante per il “day one” di sabato 13, mentre nel “day two” della giornata successiva spazio a Massimo Pericolo, Fred De Palma, Tony Boy e i dj Marvin e Prezioso.