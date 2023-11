Volpi si tiene il Gruppo misto e i ’privilegi’

Un mese fa l’annuncio ufficiale del passaggio a Fratelli d’Italia, ma nonostante questo il consigliere comunale Nicola Volpi (foto) resta al "Gruppo Misto". Volpi a giugno lasciò la lista "Progetto Perugia" annunciando che in Consiglio comunale avrebbe aderito al Misto con la dicitura “Umbria Next”, l’associazione cattolica che fu fondata dal suocero, Giuseppe De Vincenzi, già consigliere regionale dal 2014 al 2019, poi candidato di FdI in Regione nell’ultima tornata dell’ottobre 2019 (senza riuscire ad essere eletto). Poi il passaggio a Fdi. Va ricordato che ogni gruppo consiliare beneficia di un contributo per le spese istituzionali, che in qualità di capogruppo si può partecipare a tutte le commissioni (anche se non si è membro di ognuna) con relativi permessi dal posto di lavoro e gettoni di presenza, alla conferenza dei capigruppo e che il gruppo con un solo consigliere ha a disposizione un segretario per 18 ore settimanali.