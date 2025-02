Vittime delle Foibe, l’omaggio. Cerimonia voluta dal Comune

GUALDO TADINO - Il sindaco Massimiliano Presciutti, la vice Maria Paola Gramaccia, gli assessori Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi, ieri mattina si sono recati presso la via Martiri della Foibe Istriane ed hanno reso omaggio alle vittime degli eccidi, deponendo un mazzo di fiori. Come avvenuto per la recente Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale ha voluto commemorare le persone barbaramente uccise, vittime degli eccidi accaduti durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi lungo il confine orientale del nostro Paese, con i corpi delle vittime gettati nei inghiottitoi carsici.

Il sindaco Presciutti e l’amministrazione Comunale hanno tenuto a ribadire nell’occasione che "questa dolorosa e atroce ferita della nostra storia non può essere dimenticata, insieme a tanti altri massacri compiuti da esseri umani contro altri esseri umani. La memoria, unita alla conoscenza, è l’unico antidoto contro il rischio che tali orrori si ripetano".