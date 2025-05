“Con il cuore, nel nome di Francesco“ torna ad Assisi. Carlo Conti conduce il concerto in diretta su Rai 1

Torna per l’edizione numero 23 “Con il cuore, nel nome di Francesco“, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro convento di San Francesco di Assisi per le persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto benefico, condotto come sempre da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della Basilica superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Quest’anno verranno sostenuti 20 progetti in 11 paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie in tutto il mondo, dal Brasile ad Haiti, senza dimenticare la martoriata Siria. Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 22 maggio al 22 giugno. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

"Vogliamo essere strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra – spiega padre Fortunato, coordinatore dell’evento e presidente del Pontificio comitato della Giornata mondiale dei bambini – e anche quest’anno con l’evento televisivo e con la raccolta fondi di ‘Con il cuore nel nome di Francesco’ vogliamo dare speranza e aiuto per credere fortemente di poter riuscire a dar concretezza al desiderio di Pace tanto invocato da papa Francesco".

Per assistere alla serata è possibile prenotare il proprio posto sul prato del sagrato della Basilica di San Francesco a partire dalla mattinata di lunedì 12 , tramite il sito: registrati.conilcuore.info. La prenotazione è gratuita con la possibilità di effettuare una donazione a favore dei progetti sostenuti con la maratona solidale.