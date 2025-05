Narni La Corsa all’Anello verso il gran finale

C’è fermento a Narni per le ultime due giornate, le più attese e le più spettacolari, della Corsa all’Anello numero 57. Gli abitanti e i tanti turisti arrivati nella cittadina medievale sono pronti ad assistere al maestoso Grande Corteo storico in notturna di questa sera e alla gara equestre che domani pomeriggio sancirà il Terziere vincitore dell’anello del 2025 e il miglior cavaliere in pista al Campo de li Giochi.

Il programma, allora. Questa sera, dopo essersi riunito in piazza dei Priori, il Grande Corteo storico partirà alle 21.30 per attraversare vie, vicoli e piazze al ritmo di musici e tamburi, riproponendo il tessuto politico, sociale e religioso della Narni medievale. Si sfila seguendo l’ordine d’arrivo dell’anno scorso, quindi Fraporta, Santa Maria e Mezule, insieme all’associazione Corsa all’Anello con mille figuranti in costumi trecenteschi. Novità di quest’anno, il Corteo sarà aperto dalla scorta di una pattuglia in alta uniforme del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. Per quanto riguarda i tre Terzieri, Mezule metterà in risalto i colori del Terziere e i cavalieri: l’allegoria sarà dedicata all’investitura, con Francesca Ronci nelle vesti della Dama degli Anelli. A Fraporta sono stati realizzati nuovi vestiti per i cavalieri e i famigli del Priore, che accompagneranno il Capo Priore Giuseppe Ratini. Ci sarà qualche effetto sorpresa ancora top secret mentre a Santa Maria le sarte hanno lavorato sugli abiti dell’anno scorso apportando migliorie e rifiniture. Come di consueto non sfilerà una Dama principale ma ci sarà il Gruppo degli anelli. A mezzanotte, al termine del Corteo, in piazza dei Priori si esibiranno gli Sbandieratori di Narni, domani si riparte alle 11 con apertura straordinario nella chiesa di Sant’Agostino per un approfondimento storico artistico.

Quindi alle 14.15 il Corteo storico si muoverà da piazza dei Priori verso il Campo dei Giochi dove alle 16 si terrà la Corsa all’Anello: nove i cavalieri in gara, tre per Terziere, che scenderanno in pista lungo il percorso ellissoidale del Campo, a difendere i colori delle casate e conquistare l’anello d’argento. Tre giri di campo, tre tornate, tre anelli per altrettanti scontri diretti che sono la caratteristica di questa sfida. Ma fondamentali sono anche velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica. Nell’edizione 2024 si è aggiudicato la vittoria il Terziere Fraporta, biglietti sul circuito VivaTicket

Sofia Coletti