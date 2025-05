La comunità saluta Lorenza: "Ristoratrice e donna solare"

In tantissimi ieri a Città della Pieve hanno voluto portare l’ultimo saluto a Lorenza Fontebasso, che a soli 41 anni ha lasciato i suoi cari a causa di una malattia contro la quale ha lottato con grande coraggio. Se pure fosse originaria di Nervesa a Treviso, dove è nata e cresciuta e dove vive la sua famiglia d’origine, da anni Lorenza viveva a Città della Pieve dove ha avviato un rinomato ristorante “Il Capriccio“ e si è fatta apprezzare sia dal punto di vista professionale che da quello umano. Ricordata in paese per aver partecipato nel 2018 alla celebre “Prova del cuoco“, Lorenza, bella, spontanea e sorridente, nonostante la lontananza, era molto legata al paese e alla famiglia d’origine: al papà Rino, alla mamma e al fratello gemello che in queste ore hanno ricevuto l’abbraccio della comunità pievese.

Il sindaco, Fausto Risini ha scritto: "Lorenza era molto più di una stimata ristoratrice: era un volto familiare, una donna solare, una presenza vera nella vita quotidiana della nostra comunità. Il suo sorriso e la sua passione hanno lasciato un segno profondo, fatto di accoglienza, lavoro e affetto. La sua perdita ci colpisce tutti. Nel silenzio del dolore, Città della Pieve le dice grazie. Riposa in pace, Lorenza".

I funerali si sono svolti nel pomeriggio in Duomo.