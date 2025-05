Visite teatralizzate alla scoperta di Santa Giuliana

Debutta a Perugia “Monumenti Aperti“, manifestazione che da 29 anni celebra il patrimonio culturale italiano. E lo fa con “Il Santa“, visite guidate teatralizzate che domani e domenica porteranno il pubblico alla scoperta del complesso monumentale di Santa Giuliana (nella foto) grazie al progetto ideato e realizzato da Rinoceronte Teatro.

"Il Santa condurrà in modo originale e innovativo nella meraviglia di un luogo mistico e misterioso, un esempio straordinario del dialogo tra spiritualità, arte e storia" dice Gianluca Iadecola, direttore artistico di Rinoceronte Teatro e organizzatore della manifestazione.

Le visite, di cui Iadecola firma scrittura drammaturgica e regia, si terranno domani e domenica dalle 10 alle 13.30 e poi dalle 15 alle 18,30, con partenze ogni 30 minuti per 20 spettatori alla volta. Ogni visita durerà un’ora con ingresso gratuito, senza prenotazione. I visitatori saranno così accompagnati in un’esperienza immersiva e collettiva dalle attrici e dagli attori di Rinoceronte Teatro: un percorso a volo d’uccello su otto secoli di storia, con la badessa Gabriella Bontempi, le suore e le novizie del convento di clausura, messer Gattapone, il cardinale Grimani e i tanti personaggi che sveleranno la bellezza, l’arte, i luoghi nascosti del complesso, che dal 1993 è sede della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito. Dal 2023 Rinoceronte Teatro lavora con l’obiettivo di donare alla collettività una magnifica occasione per nutrire l’anima di bellezza, giorni di condivisione e ispirazione per la comunità, di crescita e gioco.