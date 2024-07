Virgilio Sieni apre gli eventi della danza

PERUGIA - Prende il via oggi “Umbria Danza Festival“, che Dance Gallery organizza fino a domenica. Si entra subito nel vivo, in questa prima giornata, com due performance attese: in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, alle 18 e in replica alle 19, nel piazzale della Fondazione Sant’Anna va in scena “Sleep in the car“, della Compagnia Virgilio Sieni: una performance site specific con Jari Boldrini, Sara Sguotti, Maurizio Giunti. Sarà poi lo stesso Virgilio Sieni ad essere protagonista alle 19.30, con la sua “Danza Cieca“ insieme a Giuseppe Comuniello, un danzatore non vedente, con il quale il coreografo condivide anni di ricerca e d’iniziazione al movimento: uno spettacolo che esplora la natura del gioco quale dispositivo poetico e creativo. E domani “Special day“, con la giornata evento dedicata alla celebrazione dei 30 anni di Dance Gallery con un programma non stop: masterclass al mattino, nel pomeriggio le performance create dalle artiste Sara Maurizi e il duo “Baronegosti“ per

finire con il debutto di TerraCarne, con la coreografia affidata a Stefano Mazzotta e sei interpreti femminili d’eccezione: Sara Orselli, Eleonora Chiocchini, Amina Amici, Cecilia Ventriglia, Daria Menichetti e Chiara Michelini: autrici e interpreti di caratura nazionale ed internazionale, tutte accomunate da una stessa formazione avvenuta proprio a Perugia anche con la direttrice artistica del festival Valentina Romito.

A fine serata party e djset.