Vira Lemekha, due titoli. Regina europea del sup

PASSIGNANO - Vira Lemekha, del club Sup Trasimeno, ha vinto due titoli europei in Ungheria nella classe Master e Inflatable. Il sup, acronimo di stand up paddle è uno sport che deriva dal surf ma prende la tecnica di pagaiata dalla canoa. Allenata da Cristian Bottausci anche lui della squadra con sede a Passignano sul Trasimeno, l’atleta è stata ricevuta dalla presidente di Regione Donatella Tesei per ricevere un’onorificenza nella sala d’onore di Palazzo Donini. Erano presenti il consigliere regionale Eugenio Rondini e i dirigenti del Club Sup Trasimeno. "È stata una grande emozione per me – le parole di Vira Lemekha – quella di essere ricevuta in sala d’onore in Regione dalla presidente Tesei che, molto gentile, ha saputo mettermi a mio agio. Un ringraziamento al mio allenatore Cristian Bottausci per aver creduto in me e avermi sostenuta in ogni momento e a tutto il mio team Sup Trasimeno". I titoli sono arrivati a Szged in Ungheria, dove nella gara lunga di 9 km, Vira ha staccato tutte le avversarie e con un tempo di 57 Min e 25 secondi si è laureata Campionessa Europea Master, poi è arrivato il titolo Inflatable. Prossimo obiettivo di Vira i campionati del Mondo a Sarasota negli Usa.