Violento rogo all’alba distrugge il ’Cucco’s Pub’

GUALDO TADINO – Un incendio ha devastato il ’Cucco’s pub’, una delle strutture ricettive più frequentate del territorio gualdese. L’allarme è stato lanciato ieri mattina, poco dopo l’alba, verso le 6,30. Le fiamme hanno invaso i locali del grande fabbricato che si trova nell’area prossima alla frazione di Vaccara, lungo il piccolo fiume chiamato Rio Vaccara. Sono stati chiamati i Vigili del fuoco e sul posto sono arrivate diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Gaifana e di Gubbio. I Vigili hanno operato a lungo e con grande perizia, usando tecnologie e mezzi a disposizione, per limitare i danni ed arrivare a spegnere l’incendio, che ha più volte minacciato di estendersi anche al vicino bosco.

Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. Ma il danno è stato gravissimo per la struttura, da vari decenni adibita a pizzeria e ristorante, molto apprezzata non solo per i servizi prettamente culinari, ma anche per la singolare ubicazione: è immersa in un ambiente naturalisticamente incontaminato, con il piccolo fiume che porta a valle acque limpide dalle sorgenti dell’area, alle falde dei monti Senate e Maggio; in più è stato da sempre molto apprezzato il laghetto nelle immediate adiacenze. L’incendio ha però distrutto anche l’intera area per mangiare all’aperto, compreso il gazebo.

I Vigili del fuoco hanno anche compiuto le operazioni di bonifica ed i rilievi per arrivare a scoprire le cause del sinistro. Sul posto anche i Carabinieri, Asl ed Arpa. C’è da capire cosa abbia scatenato le fiamme che hanno avuto effetti devastanti. La struttura del ’Cucco’s Pub’ è stata ovviamente dichiarata totalmente inagibile.

Alberto Cecconi