Ci sono 32 nuovi medici per i Pronto soccorso

L’Umbria "può ora contare su 32 nuovi medici pronti a potenziare la rete dell’emergenza-urgenza, un tassello fondamentale per la sanità umbra". Ad annunciarlo è la presidente della Regione, Stefania Proietti. La quale commenta il "positivo" bilancio dell’attività formativa conclusasi in questi giorni a Spoleto, esprimendo "grande soddisfazione" per la conclusione del corso regionale per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza sanitaria territoriale. Il corso ha visto tutti i 32 medici iscritti conseguire l’attestato di idoneità.

"Investire sulla formazione del personale sanitario, specialmente in un settore cruciale come l’emergenza territoriale, fortemente interessato dalla carenza di personale in tutto il territorio italiano, è una priorità per la nostra amministrazione", sottolinea Proietti. "Questi 32 nuovi medici - aggiunge - rappresentano un importante rafforzamento per il servizio del 118, garantendo una risposta ancora più efficace e capillare alle esigenze di soccorso dei cittadini su tutto il territorio regionale".

Il percorso formativo, iniziato il 23 dicembre 2024, si è articolato in 300 ore tra moduli didattici online, lezioni in presenza, esercitazioni sul campo e tirocini nei pronto soccorso delle aziende sanitarie regionali. L’obiettivo era fornire competenze specifiche per fronteggiare con rapidità ed efficacia le situazioni cliniche tipiche del soccorso extraospedaliero.