Violenta grandinata. Strade e campi imbiancati

Una violenta grandinata ieri pomeriggio ha interessato alcune zone del capoluogo. Per circa mezz’ora sono venuti giù chicchi di grandine di una grandezza importante a partire dalla zona di San Marco, Ponte d’Oddi, Montelaguardia e una fetta importante dell’area a nord di Perugia: Ponte Felcino, Bosco, Ponte Pattoli. Una patina bianca si è formata rapidamente lungo le strade, compresi alcuni tratti della E45. Per fortuna non sono stati segnalati particolari disagi. La temperatura si è abbassata rapidamente, con quota neve che nel pomeriggio era intorno ai 1400 metri e che via via si è abbassata. In serata, le precipitazioni sono cessate sui settori centro occidentali, andando invece ad insistere lungo la dorsale appenninica, in particolar modo su quella centro meridionale. Oggi i venti saranno in rinforzo dai quadranti settentrionali al passare del fronte, e si manterranno da grecale almeno per gran parte della giornata. Domenica mattina si prevedono gelate, ma la giornata festiva sarà caratterizzata dal ritorno del sole e temperature in ripresa.