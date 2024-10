Vince il “piano“

TREVI Il Terziere del Piano non si ferma più. I "popolani" del priore Edoardo Valentini, preparati da Mauro Proietti, per la 23esima volta si sono aggiudicati il Palio dei Terzieri, corsa di un carro agricolo di 430 chili spinto da 20 popolani lungo 800 metri tutti in salita, da Porta Nuova a Piazza Mazzini. Una corsa perfetta, con un tempo da record: 2 minuti, 24 secondi e 18 centesimi. Terziere del Piano che ha confermato quelli che erano i pronostici della vigilia. Successo che, se da un lato non lascia spazio a recriminazioni dei Terzieri di Matiggia e del Castello, dall’altro è stato salutato dal tripudio dei popolani sugli spalti, nell’immediato dopo corsa e al momento che il Priore Valentini (5° Palio consecutivo) ha ricevuto il Palio dal sindaco Ferdinando Gemma e dal presidente dell’Ente Palio, Alessandro Falasca): un’ opera dell’artista Paolo Romani. "Merito dei ragazzi – commenta Valentini – che con lodevole impegno riescono a regalarci queste grosse imprese". Festa dei rionali del Piano nella propria Taverna fino alle prime luci dell’alba anche con uno spettacolo pirotecnico. Per tornare alla corsa dei carri, niente da fare per il Terziere di Matiggia secondo con il tempo di 2 minuti 26 secondi e 86 centesimi, al terzo posto il Terziere del Castello (2 minuti 27 secondi e 42 centesimi). Il Palio è stato preceduto dal Corteo Storico al quale ha partecipato, nel ruolo di madrina, l’attrice Simona Cavallari.

Carlo Luccioni